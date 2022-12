Ex-Corinthians, Bruno César recebe título de cidadão americanense na câmara

Bruno César entre os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Juninho Dias (MDB) - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O barbarense Bruno César, ex-meia do Corinthians, recebeu o título de cidadão americanense nesta terça-feira, na Câmara Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Juninho Dias (MDB).

Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, o jogador teve passagem por times amadores de Americana, como Unidos da Cordenonsi, Atlético Ipiranga e Cidade Jardim.

“É um prazer imenso receber esse título hoje, pois fui criado no Jardim Brasília. É muito gratificante ser reconhecido e espero poder ajudar a cidade por muitos anos. Agradeço ao Juninho, pois estamos trabalhando juntos há muitos anos e fico muito feliz com este título. Obrigado a todos”, discursou.

Ao longo de sua carreira, ele também passou por equipes como Palmeiras, Vasco da Gama e Benfica. Teve, ainda, uma convocação para a Seleção Brasileira, em 2011. Bruno jogou por último no Penafiel, de Portugal.

O Legislativo também entregou, nesta terça, o título póstumo de cidadão emérito para o ciclista Willian Solera, falecido em 2014. O ex-atleta, que representou em Americana em competições nacionais e internacionais, morreu após ter sido atropelado enquanto dava aula para uma triatleta na Avenida Gioconda Cibim, aos 26 anos.

O pai de Willian, José Carlos Solera, lembrou a trajetória do filho em sua fala de agradecimento. “Falar do Willian é difícil, mas ele sempre foi um sinônimo de caráter, uma pessoa diferente em um mundo conturbado em que vivemos. No esporte, na vida, ele sempre foi um exemplo”, afirmou.

Essa homenagem também ocorreu por iniciativa de Juninho, que destacou a importância dos dois atletas.

“O Bruno levou o nome de Americana para o cenário internacional através do futebol e já fez muito pelas comunidades através do fortalecimento de projetos sociais, fazendo a diferença para muitas famílias. O Willian foi uma referência no esporte de Americana. É um momento triste, mas também de felicidade porque ele está sendo homenageado e seu legado está sendo lembrado”, disse.