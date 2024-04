Ex-árbitro de Americana faz ‘tour’ de palestras por clubes das séries A e B

O ex-árbitro de campo e hoje analista de vídeo José Henrique de Carvalho tem realizado um “tour” de palestras por clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Os eventos são realizados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e debatem a relação entre atletas e arbitragem.

José Henrique de Carvalho tem feito palestras em clubes das séries A e B – Foto: Raul Baretta/Santos FC

As palestras têm sido feitas desde o ano passado. Nos primeiros meses de 2024, José Henrique passou por São Paulo, Santos, Coritiba, Guarani, Ituano e Operário (PR).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao LIBERAL, o ex-árbitro disse que o trabalho visa melhorar o futebol como um todo. “Nós explicamos para os atletas como deve ser o comportamento da arbitragem, como deve ser a decisão com base em vídeos. Falamos também da importância do futebol melhorar com a arbitragem e comportamento de atletas, técnicos e pessoas do futebol”, explicou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além disso, José Henrique afirmou que são abordados temas que vão além da regra de campo, como orientações de comportamento para atletas, técnicos e membros de comissões técnicas antes, durante e depois das partidas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.