Estreia de documentário reúne 650 pessoas e arrecada mais de 700 kg de alimentos

A estreia do documentário “Escola de Goleiros – O Filme – Nascidos para Defender” reuniu cerca de 650 pessoas, incluindo autoridades locais, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, na noite da última terça-feira (26).

Os ingressos para a estreia foram trocados por alimentos para doação ao longo das últimas semanas, o que resultou na arrecadação de 726,5 kg de mantimentos.

Vander Batistella, idealizador e fundador da Camisa 1 – Foto: Juarez Godoy

A produção, que mostra o trabalho da Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, através da trajetória do goleiro Daniel Fuzato, atualmente atleta da Roma, da Itália, levou cerca de três anos para ser concluída, por conta da pandemia da Covid-19.

O prefeito Chico Sardelli esteve presente ao evento e ressaltou a importância da Camisa 1, destacando o trabalho desenvolvido pelo fundador do projeto, Vander Batistella.

Vander Batistella e o jornalista Alex Ferreira, roteirista e idealizador do filme – Foto: Juarez Godoy

“Tem todo o lado profissional da arte, da função do goleiro, mas tem todo o lado batalhador do Vander Batistella e sua equipe com trabalho social. Daqui já saíram bons goleiros, um pouco de lazer e social para cidade vai bem. Parabéns”, disse o chefe do Executivo.

Por sua vez, Vander enalteceu todo o processo de crescimento da escola, a primeira do Brasil. “Neste tempo, muitas empresas, voluntários e amigos colaboraram para chegarmos até aqui. Lembro que o apoio via incentivo ao esporte e à cultura é de grande importância para a sobrevivência de projetos como esses. E assim caminhamos. O filme vem mostrar o que fazemos e quem somos para a sociedade”, comentou.

Estreia reuniu cerca de 650 pessoas na última terça – Foto: Juarez Godoy

Para quem não conseguiu ir à estreia, nos dias 30 de abril e 1 de maio o filme estará liberado no YouTube, no canal da Escola de Goleiros Camisa 1.

O filme tem o patrocínio dos Supermercados São Vicente e Papirus, apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar, Uhlsport, Camisa 1, Fundo Social e Prefeitura de Americana. A idealização é de Alex Ferreira e Vander Batistella, a realização é da iTV Vídeo e Comunicação e do ProAC – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A produção executiva é das 3marias Produtora Cultural com roteiro de Alex Ferreira e direção geral de Pablo Uranga.