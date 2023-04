‘Estou aposentado’, afirma o nadador Cesar Cielo em entrevista

O nadador barbarense Cesar Cielo falou pela primeira vez sobre a aposentadoria. Em entrevista ao canal SporTV, o atleta disse que a indicação ao Hall da Fama do esporte lhe trouxe tranquilidade para encarar o assunto e revelou que não planeja disputar mais competições mundiais.

No último mês, Cielo foi nomeado pela ISHOF (International Swimming Hall of Fame) ao Hall da Fama da Natação, ao lado de Michael Phelps, um dos maiores nomes da história da modalidade. Em um trecho da entrevista, o barbarense afirma que tinha dificuldade para oficializar um ponto final na carreira de forma oficial, mas que ser indicado o fez repensar a forma de lidar com o tema.

Cielo disse em entrevista que está aposentado, mas assessoria dele nega – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Eu estou aposentado, mas eu não conseguia efetivamente colocar um ponto final de forma pública. De forma oficial. Porque parecia que eu estava enterrando um lado de mim que foi tão bem sucedido, que me trouxe tanta felicidade. Eu não queria largar esse cara que fez tudo isso pela minha vida. E o Hall da Fama trouxe essa tranquilidade para mim”, disse o nadador.

Apesar do nadador afirmar estar aposentado, seu estafe nega que ele esteja oficialmente fora do esporte. Em resposta ao LIBERAL, a assessoria afirma que ele ainda faz parte do quadro de atletas da Fina (Federação Internacional de Natação) e que existem questões burocráticas envolvidas.

Cesar Cielo é o único atleta a ser campeão olímpico na história da natação brasileira. Em seu currículo, o barbarense possui três medalhas olímpicas, sendo uma de ouro nos 50 metros livre dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, mesma edição em que foi bronze nos 100 metros livre. Em 2012, na Olimpíada de Londres, ele foi bronze nos 50 metros livre.

Por treze anos, Cielo foi detentor do recorde mundial nos 100 metros livre, após fazer um tempo de 46s91 no Campeonato Mundial de 2009, quando foi campeão. No mesmo ano, conquistou o recorde mundial nos 50 metros livre, ao conseguir um tempo de 20s91 em um torneio aberto no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A marca perdura até hoje.

