Escolinha de futebol de Sumaré realiza campanha de arrecadação

Interessados podem fazer a doação na sede da Associação Atlética Desportiva e Cultural Imperador, no João Paulo II

A Associação Atlética Desportiva e Cultural Imperador, que mantém uma escolinha gratuita de futebol em Sumaré, vai realizar uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas a partir desta segunda-feira (26). Interessados em ajudar podem fazer a doação na sede da entidade, situada na Rua Oscar de Assis, 220, no Jardim João Paulo II.

Projeto existe desde 1992 e atendia 60 jovens antes da paralisação das atividades – Foto: Divulgação

A associação vai destinar os itens arrecadados para famílias em situação de vulnerabilidade, inclusive de alunos que fazem parte do projeto, segundo o presidente Aparecido Marcos dos Santos, o Juari.

O local receberá as doações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 15 horas.

Atualmente com as atividades suspensas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), a escolinha, que existe desde 1992, atendia cerca de 60 jovens antes da paralisação. “Vamos torcer para que logo dê uma melhorada para ver se a gente retorna”, afirmou Juari.