Equipe Natação Americana recebe verba de R$ 300 mil

Repasse será usado na revitalização do parque aquático do Centro Cívico

Thiago Brochi fez o anúncio dos recursos na última sexta-feira - Foto: Assessoria do vereador Thiago Brochi

A equipe Natação Americana teve na última sexta-feira o anúncio do recebimento de uma verba no valor de R$ 300 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Madureira (PL) e intermediada pelo vereador e presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido).

Os recursos serão destinados às obras de revitalização do parque aquático do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, casa da Natação Americana. Um dos destaques será a cobertura das arquibancadas do local.

A cerimônia sobre o anúncio do repasse ocorreu durante a abertura do Campeonato Paulista Petiz de Inverno, também chamado de Troféu “Oswaldo Lopes Fiore”, que foi disputado nas dependências do Centro Cívico entre sexta e domingo.

“Nós ficamos muito felizes ao saber da notícia da verba, já era um dia de festa com a abertura do Campeonato Paulista e ficou melhor ainda com o anúncio do presidente da câmara, Thiago Brochi. É um reconhecimento por todo o trabalho sério que nós da Associação de Natação Americanense estamos desenvolvendo há muitos anos no esporte na cidade”, disse Lucas Sartori, vice-presidente da equipe.

“É um trabalho de excelência realizado pela Natação Americana, que já tem resultados práticos. Então é necessário ajudarmos a ampliar ainda mais as condições e estrutura do local. É a primeira vez que a modalidade recebe uma verba desse tipo”, destacou Brochi.

Além de Brochi e Sartori, também estiveram na cerimônia de abertura do campeonato o prefeito em exercício de Americana, Odir Demarchi (PL), o vereador Lucas Leoncine (PSDB), o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, e representantes da própria Natação Americana, como a tesoureira do time, Ana Karina Dian Guilherme, e o técnico Fábio Cremonez.