Equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquista de novo o Brasileiro de Corfebol

O UCC (União Corfebol Clube), de Santa Bárbara d’Oeste, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Corfebol no último domingo (11). A final foi disputada contra a equipe Raul Ivete, de Macaé-RJ, e vencida pelo time barbarense por 12 a 11. A competição foi realizada no Ginásio JJ Bellani, em Santa Bárbara. Este foi o tetracampeonato do time.

Equipe conquistou o Nacional pela quarta vez – Foto: Pedro Carvalho / UCC / Divulgação

Nos quatro títulos conquistados pelo UCC, a equipe terminou o campeonato de forma invicta. Na edição deste ano, foram seis vitórias em seis jogos. Além disso, a artilharia feminina foi para Julia Casatti, atleta do time barbarense e da seleção brasileira, que fez 21 cestas.

“Fizemos 99 cestas ao total no campeonato, mais do que qualquer outro ano. Tivemos duas meninas na disputa da artilharia e por uma cesta não ficamos com a artilharia masculina também. Estamos muito orgulhosos de onde chegamos e foi uma injeção de ânimo pra ir mais longe, quem sabe disputar campeonatos internacionais nos próximos anos como UCC” afirmou a gerente de equipe, Letícia Moreira.

A técnica e atleta Carol Passos ressalta o esforço da equipe para se manter no topo do País. “O União Corfebol Clube vem treinando arduamente para manter seu posto de melhor do Brasil. Agora estamos focados nos próximos campeonatos regionais e estaduais, além dos nossos atletas irem para a seleção brasileira rumo ao Mundial”.

O UCC busca apoiadores e patrocinadores para ajudar os atletas na disputa da Copa do Mundo de Corfebol, que será disputada entre os dias 20 e 29 de outubro, em Taiwan. A equipe teve nove atletas convocados pela seleção brasileira, mas apenas quatro irão competir, já que é necessário arcar com os custos do próprio bolso, segundo Carol.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.