Equipe de Americana é campeã na ginástica rítmica nos Jogos Regionais

A Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana) foi campeã na categoria livre da modalidade na 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior, que estão sendo realizados em Mococa. A posição foi conquistada na manhã desta terça-feira (4) e acrescenta uma medalha de ouro para o município no quadro de medalhas.

Ginástica rítmica conquistou o ouro em Mococa – Foto: Divulgação

O projeto, que tem parceria com a Prefeitura de Americana, atende meninas de quatro a 17 anos no ginásio Aristides Pisone, no Jardim Ipiranga. Para a competição, a técnica Beatriz Oliveira contou com as ginastas Naiara Almeida, Maria Eduarda Rodrigues, Lorenza Barrionuevo, Giovana Salgado, Luísa Fachinello e Jasminy Galocio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A coordenadora da Agra, Francislaine Gumiero de Morais, celebrou o resultado desta terça-feira. “Hoje senti uma emoção muito forte vendo nossas meninas serem campeãs dos jogos regionais , uma competição difícil e muito importante para Americana. Eu tenho muito orgulho da minha equipe , das meninas e da técnica Beatriz , que trabalho maravilhoso elas mostraram com esse resultado”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Americana conquistou oito medalhas nesta segunda-feira (3), primeiro dia de disputa dos Jogos Regionais. De acordo com a prefeitura, foram duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze no atletismo, enquanto badminton e dama tiveram uma de prata cada.

“Americana respira o esporte e a prova disso são essas medalhas conquistadas já no primeiro dia de competições. Estamos muito felizes. Parabéns a todos os atletas e a comissão técnica. Continuamos aqui na torcida”, disse o prefeito Chico Sardelli.

SANTA BÁRBARA

Quatro equipes de Santa Bárbara d’Oeste estrearam nesta terça-feira nos Jogos Regionais de Mococa. O futsal masculino e o vôlei masculino venceram, enquanto o futsal feminino empatou e o tênis masculino foi eliminado nas quartas de final da disputa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.