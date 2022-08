Equipe da Prenda Gaúcha conquista pódios na Nova Odessa Running

A equipe de corrida da Churrascaria Prenda Gaúcha, de Americana, conquistou dois pódios na classificação geral e mais dois por categoria na Nova Odessa Running, realizada no último domingo.

O destaque do time foi Luan Bissoli, que foi o primeiro colocado na classificação geral da prova dos 5 km, com a marca de 15min30s. Já o irmão dele, Lucas, ficou com o segundo lugar geral na prova dos 10 km, com o tempo de 32min01s.

Da esquerda para a direita, o técnico André Zappia, Luan Bissoli, Reinaldo Nascimento e Lucas Bissoli – Foto: Divulgação / Prenda Gaúcha

Além deles, Reinaldo Nascimento foi vencedor na categoria 50 a 54 anos, fazendo 19min03s, e Edna Cristina da Silva ganhou na categoria 25 a 29, com 22min19s, ambos na distância de 5 km.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foram atendidas as expectativas que o nosso professor, André Gimenez Zappia, estabeleceu. Treinamos intensamente durante a semana inteira, então ele montou a estratégia e deu certo, cada um obteve seus objetivos. Os treinos não param” destacou Reinaldo, representante da equipe.

Edna ficou em primeiro na disputa feminina da categoria 25 a 29 anos, nos 5 km – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Após a disputa em Nova Odessa, a equipe já retomou os treinos nesta segunda-feira, visando eventuais próximas competições.

Além dos treinamentos do técnico André Zappia, o time da Prenda Gaúcha conta também com o apoio do LIBERAL, Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze, Ket Idiomas e Pat Modas.