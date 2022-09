Equipe da Prenda Gaúcha conquista pódios em Santa Cruz da Conceição

A equipe de corrida da Churrascaria Prenda Gaúcha, que tem o apoio do LIBERAL, conquistou dois primeiros lugares na Run For Life, em Santa Cruz da Conceição, no último domingo.

Edna Cristina da Silva foi a campeã geral nos 5 km – Foto: Prenda Gaúcha / Divulgação

A prova contou com as disputas nos 5 km e 10 km, no masculino e no feminino, com as categorias por idade e também a disputa geral.

O time de Americana conseguiu a primeira colocação geral na prova dos 5 km no feminino, com Edna Cristina da Silva, que fez o tempo de 22min10s. Além dela, Reinaldo Nascimento, que além de atleta é representante da equipe, foi o ganhador na categoria 50 a 54 anos, com a marca de 19min25s.

O time da Prenda Gaúcha é treinado por André Zappia e conta também com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e Pat Modas.