Equipe da Prenda Gaúcha coloca dois atletas no pódio em corrida da Suzano

A equipe da Churrascaria Prenda Gaúcha conquistou dois pódios na disputa da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, realizada no último domingo pela empresa que dá nome à prova, em parceria com a Chelso Sports.

Os atletas Edna Cristina da Silva e Reinaldo Nascimento faturaram a quarta colocação geral e a primeira da categoria 50 a 59, respectivamente, ambos na distância de 5 quilômetros.

Edna ficou em 4º lugar no geral – Foto: Divulgação

Edna fechou a disputa com o tempo de 21min43s, vencendo na categoria 20 a 29 anos e ficando com a quarta colocação na classificação geral da corrida. Enquanto isso, Reinaldo fez 18min48s, vencendo na competição dos atletas com idade entre 50 e 59 anos.

A equipe da Prenda Gaúcha tem o apoio do LIBERAL, Acácia Farmácia de Manipulação, professor André Gimenez Zappia, nutricionista Julia Boldrin e fisioterapeuta Marcelo Malteze.

A prova teve largada perto da Apae de Americana, seguindo pela Avenida Brasil e por ruas das imediações.

Reinaldo Nascimento venceu na categoria 50 a 59 anos – Foto: Divulgação

Além de incentivar a prática esportiva, o evento arrecadou alimentos, itens de higiene e de limpeza, que serão doados à Apae e ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, no bairro São Domingos.