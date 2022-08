Equipe da Churrascaria Prenda Gaúcha corre em Nova Odessa

Prova tem suas largadas a partir das 7h deste domingo e contará com as distâncias de 5 e 10 km

Da esquerda para a direita, André Zappia, Lucas, Reinaldo e Luan - Foto: Divulgação

A equipe de atletismo da Churrascaria Prenda Gaúcha, formada pelos atletas Lucas e Luan Bissoli, Edna Cristina da Silva e Reinaldo Nascimento, compete amanhã na 4ª edição da Nova Odessa Running, corrida que terá sua largada na Praça Vera Luzia S. Lorenzi, no Jardim Marajoara, com concentração às 6h e largadas às 7h, com provas de 5 e 10 km e caminhada.

“Estamos prontos e bem treinados, fizemos um treino específico e foi ajustado aquilo que faltava”, diz Reinaldo, representante da equipe.

O time conta com os treinamentos do técnico André Gimenez Zappia e apoio do LIBERAL, Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin e fisioterapeuta Marcelo Malteze.