Emerson Royal, jogador da seleção criado em Americana, compõe música

Atleta foi convocado para o amistoso contra Marrocos – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Convocado para o próximo amistoso da Seleção Brasileira, o lateral-direito Emerson Royal, criado em Americana, também joga no time da música. Ele participou da composição da música “Estava Escrito”, lançada recentemente pelo cantor Danny Vieira.

A canção é a de maior destaque do primeiro álbum EP de Danny. Segundo Emerson Zulu, pai e empresário de Royal, a música sempre fez parte da vida do atleta e funciona como um hobbie.

“Apesar de o futebol ser o foco principal do Royal, a música também desempenhou um importante papel na vida dele. Ele sempre esteve bastante próximo”, disse, por meio de texto divulgado à imprensa.

“Ela funciona como uma válvula de escape, como um hobbie para momentos de descontração. Por isso, estar envolvido nesse novo lançamento é bastante especial para ele”, acrescentou.

Jogador do Tottenham, da Inglaterra, Royal vai representar o Brasil no próximo dia 25, na partida contra o Marrocos. Esse será o primeiro compromisso da seleção desde a Copa do Mundo.