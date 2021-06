Emerson Royal, de Americana, é oficializado como reforço do Barcelona

Atualmente na Seleção Brasileira, o lateral-direito Emerson Royal, formado em Americana, foi anunciado como reforço do Barcelona nesta quarta-feira (2). Em comunicado nas redes sociais, o clube disse ter comunicado ao Real Betis que conta com o jogador para a próxima temporada.

O Barcelona contratou Emerson em janeiro de 2019, junto ao Atlético-MG, mas o emprestou para o Betis, onde ele ficou até a última temporada.

Nesse período, o lateral de 22 anos acumulou convocações para a Seleção Brasileira, tanto a principal como a pré-olímpica, e se firmou como titular no Betis.

Barcelona anunciou Emerson nas redes sociais e já deu as boas-vindas – Foto: Reprodução / Facebook

A ida dele para o Barcelona já tinha sido noticiada pela imprensa espanhola nas últimas semanas e virou assunto numa entrevista coletiva concedida pelo atleta na sexta passada.

“Como está saindo na imprensa, acho que o Barcelona está em contato com o Betis, deixou claro que quer contar comigo para a próxima temporada. Fico feliz com isso. É um clube que quero jogar desde que comecei a jogar futebol. Ter esse reconhecimento para mim é fundamental”, afirmou Emerson naquela ocasião.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas redes sociais, o Barcelona publicou uma imagem do lateral com a camisa do clube e deu as boas-vindas para ele.

O jogador esperava por este momento desde quando o Barcelona o comprou do Atlético-MG, em 2019. Em fevereiro daquele ano, em entrevista ao LIBERAL, Emerson comentou que ainda não acreditava no que estava acontecendo.

“É claro que sempre trabalhei pensando nisso, mas é algo surreal”, declarou o atleta naquela época.

Convocado pelo técnico Tite, o lateral vai compor a Seleção Brasileira nas partidas contra o Equador, nesta sexta, em Porto Alegre, e diante do Paraguai, no dia 8, em Assunção.

Histórico

Nascido em São Paulo, Emerson chegou a Americana aos 8 anos e ainda tem familiares no município. O jogador frequentou três projetos sociais na cidade: Guanabara, Condor e Unidos da Cordenonsi.

Dos 14 a 17 anos, ele também treinou de forma particular com o ex-jogador Aritana, ídolo do Rio Branco e morador de Americana.