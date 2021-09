Emerson Royal, de Americana, é anunciado como reforço do Tottenham

Lateral-direito assinou contrato com o clube inglês até 2026, após ter feito três partidas nesta temporada pelo Barcelona

Após três jogos pelo Barcelona, o lateral-direito Emerson Royal, que cresceu em Americana, já está de clube novo. O jogador de 22 anos foi anunciado, nesta terça-feira (31), pelo Tottenham, da Inglaterra.

O atleta assinou contrato até 2026 e se apresentará à equipe ainda nesta semana. Ele vai usar a camisa 12. Em vídeo publicado pelo Tottenham, Emerson comemorou essa nova oportunidade na carreira.

Jogador vai vestir a camisa 12 em seu novo time, na Inglaterra – Foto: Divulgação / Tottenham

“Estou aqui pra mostrar para vocês um pouquinho da minha alegria de poder estar na melhor liga do mundo e em um dos melhores clubes do mundo. Estou muito feliz pela oportunidade que o Tottenham está me dando. Estou desejando chegar aí logo para eu sentir o gostinho desse clube maravilhoso”, disse.

Segundo a imprensa inglesa, o clube desembolsou cerca de 30 milhões de euros para ter o jogador em seu elenco.

Emerson tinha sido adquirido pelo Barcelona nesta mesma janela de transferência, depois de uma passagem pelo Real Betis, mas só defendeu o time catalão em três partidas do Campeonato Espanhol. Ele já acumula convocações para a Seleção Brasileira, com direito a participação na Copa América deste ano.

Nascido em São Paulo, Emerson chegou a Americana aos 8 anos e ainda tem familiares no município. O jogador frequentou em três projetos sociais de futebol na cidade: Guanabara, Condor e Unidos da Cordenonsi.

Dos 14 a 17 anos, ele também treinou de forma particular com o ex-jogador Aritana, ídolo do Rio Branco e morador de Americana.