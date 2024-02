Embalado, Rio Branco encerra sequência fora de casa contra a Francana, neste domingo

O Rio Branco encerra, neste domingo (25), sua sequência de duas partidas fora de casa pelo Campeonato Paulista Série A4. A partir das 10h30, a bola rola para o duelo diante da Francana, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, conhecido como Lanchão, em Franca. Esse será o segundo jogo consecutivo da equipe como visitante.

A partida é válida pela sétima rodada do Estadual. Após duas vitórias consecutivas, diante de Ska Brasil e Osasco Audax, o Tigre chega embalado. Em quinto lugar, com dez pontos, a equipe de Americana pode terminar a rodada entre os três melhores na classificação se vencer novamente. Em caso de derrota, no entanto, pode deixar o G8.

Felipe Muranga, um dos principais nomes do Tigre, é dúvida para a partida – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Do outro lado, a Francana ocupa a quarta posição com 11 pontos e vem de empate diante do Taquaritinga no último jogo. No melhor dos cenários, a equipe pode subir para a vice-liderança em caso de vitória. Para a partida em Franca, o técnico Valmir Israel terá de mudar a escalação da equipe.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O zagueiro Ricardo Nascimento, com uma lesão muscular, é desfalque certo do Rio Branco. Paim e Bernardo disputam a vaga para atuar ao lado de Gustavo Brandão no setor. Uma dúvida é o atacante Felipe Muranga, autor de um dos gols diante do Audax, também por questões físicas.

Caso não possa atuar, Bruninho é o favorito para iniciar o jogo. Apesar disso, Valmir acredita que Muranga terá condições de iniciar a partida. Em uma semana de dois duelos fora de casa, o treinador ressaltou que a recuperação física foi a prioridade.

Recuperar atletas

“A gente tem de focar na recuperação, porque temos uma sequência de jogos difíceis pela frente. Jogamos na quarta-feira com uma intensidade média para alta, com um gramado pesado, mas a gente sempre tem de trabalhar algo e, principalmente, corrigir aquilo que deixamos a desejar. Vamos procurar estimular os atletas para que tenhamos mais facilidade no terço final”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Assim, a tendência é que o Rio Branco entre em campo com Eder; Guilherme Gusso, Gustavo Brandão, Paim (Bernardo) e Guilherme Aguiar; Kayllan, Grigor e Gui Marques; Felipe Muranga (Bruninho), Carlos Iury e David Batista.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso