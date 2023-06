Em virada heroica, Rio Branco vence o Amparo e se classifica na Bezinha

Jogadores fizeram a festa com a torcida após o jogo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Rio Branco está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (24), o Tigre recebeu o Amparo no estádio Décio Vitta, em Americana, e venceu de virada, por 3 a 2.

Com este resultado, a equipe garantiu a terceira posição do Grupo 4, avançou para a próxima fase e encerrou uma sequência de sete jogos sem triunfo no DV, tabu que completaria um ano nesta segunda-feira.

A equipe americanense foi ao intervalo perdendo por 2 a 0. No entanto, conseguiu buscar o resultado ao longo da segunda etapa. Os gols da partida foram marcados por Vitor Hugo, duas vezes, para a equipe visitante, enquanto Cauari, Carlos Iury e Williams Bahia garantiram a virada do Tigre.

No primeiro tempo, o Rio Branco começou melhor e pressionando. Logo aos três minutos de jogo, Cauari recebeu livre dentro da área após cobrança de escanteio e explodiu o travessão. Apesar da pressão, a equipe não conseguiu criar outras grandes chances de gol.

Aos 15 minutos, o Amparo conseguiu um ótimo contra-ataque pelo lado esquerdo. Vitor Hugo recebeu de fora da área e finalizou colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro João Lazzari, abrindo o marcador para o Leão da Montanha. O Tigre sentiu o gol sofrido e pouco produziu após sair atrás no placar.

Apesar disso, o Amparo também não pressionou e a partida ficou morna. No apagar das luzes da primeira etapa, o riobranquense Jorge vacilou na saída de bola e a deixou de presente para Matheus Arcanjo, do time visitante, finalizar de fora da área. O chute foi fraco e no meio do gol, mas João Lazzari deu rebote nos pés de Vitor Hugo, que foi às redes novamente, aos 46 minutos.

Já na segunda etapa, o Rio Branco teve mudanças. Logo no início do período, o técnico Valmir Israel colocou em campo Nicolas, Gabriel Argentino, Williams Bahia e Luan Vitor. As mudanças surtiram efeito e o Tigre conseguiu pressionar a equipe adversária. Aos 12 minutos, Carlos Iury fez cruzamento e Cauari testou firme para o fundo das redes, diminuindo o placar.

Mais tarde, aos 34, Gustavo França finalizou dentro da área e a bola bateu no braço do marcador. Pênalti marcado. Na cobrança, Carlos Iury deixou o placar igual em 2 a 2 e assumiu a artilharia riobranquense no campeonato. Já no apagar das luzes, outro pênalti. Gabriel Argentino foi lançado e assumiu a frente da marcação, que o agarrou dentro da área. Na cobrança, Williams sacramentou o resultado de 3 a 2.

Nos demais jogos do grupo, o União Barbarense venceu o Paulista por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Ska Brasil aplicou um 3 a 0 contra o Colorado Caieiras, jogando em casa. Por conta dos demais resultados, o Tigre se classificaria mesmo com a derrota.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso