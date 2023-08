Em São José do Rio Preto, União Barbarense e América empatam sem gols

Leão permanece na liderança do Grupo 15 da Bezinha, com dois pontos de vantagem

Equipes se enfrentaram na tarde deste sábado - Foto: Reprodução / FPF

O União segue na liderança do Grupo 15 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (5), o Leão da 13 empatou em 0 a 0 com o América, no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto. A partida foi válida pela terceira rodada da terceira fase da competição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A partida teve maior volume de jogo por parte da equipe da casa, que não conseguiu passar da defesa unionista, que ainda não foi vazada na terceira fase. Apesar da solidez defensiva, o União não conseguiu criar grandes chances de gol.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Com este resultado, o Leão da 13 vai a sete pontos e permanece na liderança de sua chave, permanecendo dois pontos à frente do América, vice-líder com cinco. No outro jogo do grupo, o Grêmio São-Carlense venceu o Vocem por 1 a 0 e chegou a três pontos, deixando o rival na lanterna com apenas um.

O próximo jogo do União Barbarense será no próximo sábado (12), às 15h, novamente contra o América. Desta vez, a partida será no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso