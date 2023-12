Em primeiro teste para a A4, Rio Branco empata sem gols com São José

Jogo-treino foi realizado em três tempos de 30 minutos cada - Foto: Rio Branco E.C._Reprodução

O Rio Branco empatou sem gols com o São José no primeiro teste de preparação para o Campeonato Paulista da Série A4, realizado na tarde desta sexta-feira (29), no estádio Décio Vitta, em Americana. A atividade foi fechada para torcedores e imprensa.

O jogo-treino foi realizado em três tempos de 30 minutos cada. Na etapa inicial, os times atuaram com os seus jogadores considerados titulares. Já nos outros dois tempos, os técnicos fizeram várias alterações e buscaram testar atletas e garotos das categorias de base.

Ao longo da atividade, as equipes alternaram períodos de dominância e mostraram dificuldades no setor ofensivo tanto para criar oportunidades quanto para definir as poucas chances claras.

Para o técnico do Tigre, Valmir Israel, a avaliação foi positiva considerando a movimentação do time americanense contra um adversário que jogará o Campeonato Paulista da Série A2.

“Dentro daquilo que a gente teve de trabalho, que foram intensos 28 dias, gostei muito da movimentação, principalmente na fase de iniciação até o setor de criação. No último terço deixamos um pouco a desejar, mas isso é trabalho e continuidade. Foi satisfatório”, avaliou.

A preparação do Rio Branco será interrompida nos próximos dias devido ao recesso de Ano Novo e retornará no dia 2 de janeiro de 2024. O próximo jogo-treino do Alvinegro está marcado para 6 de janeiro, às 10h, contra o Velo Clube, no Décio Vitta.