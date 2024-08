Em Paris, Felipe Bardi inicia busca por final olímpica neste sábado

O velocista americanense Felipe Bardi inicia na manhã deste sábado (3) a busca pela primeira final olímpica de sua carreira. A partir das 5h35, o homem mais rápido da América do Sul nos 100 m rasos entra em ação para as baterias qualificatórias da prova, no Stade de France, em Paris.

Com tempo de 9s96, Bardi chega aos Jogos Olímpicos como uma das principais esperanças brasileiras na prova, que ainda conta com Erik Cardoso, companheiro do americanense no Sesi-SP, assim como Paulo André Camilo, do Caes (Clube de Atletismo do Espirito Santo).

Felipe Bardi inicia busca pela primeira final olímpica neste sábado – Foto: Wagner Carmo/CBAt

A prova do americanense terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, de forma gratuita, além do canal por assinatura SporTV e Globoplay, pelo streaming.

Caso avance para a semifinal, o velocista voltará a competir no domingo (4), às 15h05. Uma possível final está marcada para as 16h50, no que seria a primeira decisão olímpica de Bardi. Ele esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, não passou da fase qualificatória.

Em entrevista ao LIBERAL antes do início da competição, Bardi se disse empolgado para disputar uma Olimpíada com público – no Japão, os jogos foram fechados devido à pandemia de Covid-19. “As expectativas são as melhores, de competir realmente os Jogos Olímpicos que eu assistia na TV, que sonhei e imaginei”, disse à época.

Além dos 100 m rasos, Felipe Bardi irá competir no revezamento 4×100 m. A equipe brasileira conta ainda com Erik Cardoso e Paulo André Camilo, que estarão na prova individual, assim como Renan Gallina, do Maringá, e Gabriel Garcia, do Pinheiros. A etapa coletiva tem preliminares no dia 8, às 6h35, e final no dia seguinte, às 14h47.

Americana em Paris

Outro americanense que competiu nos Jogos Olímpicos de Paris foi Murilo Sartori, na natação. Nesta terça-feira, ele disputou as eliminatórias do revezamento 4×200 m livre, mas a equipe brasileira não conseguiu a classificação para a final.

Entre agosto e setembro, por fim, Alexandre Galgani, do tiro esportivo, disputa pela terceira vez os Jogos Paralímpicos. A primeira prova do americanense, que é morador de Sumaré, está marcada para o dia 30 de agosto.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.