Em parceria com Suzano e Sesi, Americana receberá projeto ‘Vem pro Rugby’

Americana receberá aulas gratuitas de rugby neste ano, com a chegada do projeto “Vem pro Rugby”. A ação é promovida pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), em parceria com a Suzano e o Sesi (Serviço Social da Indústria) – local das aulas, por meio do programa Atleta do Futuro. Além disso, prevê que, inicialmente, 60 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos sejam contemplados.

Projeto “Vem pro Rugby” chega à RPT com aulas em Americana – Foto: Confederação Brasileira de Rugby / Divulgação

O Atleta do Futuro foi aprovado pela Câmara de Americana em novembro do ano passado e deverá levar o esporte de forma gratuita para cerca de 200 crianças e jovens. Em Americana, a parceria para o rugby terá aulas no período matutino e vespertino.

A turma da manhã será para a faixa etária de 11 e 12 anos, enquanto as atividades da tarde serão para os alunos de 13 e 14 anos. De acordo com a CEO da CBRu, Mariana Miné, o projeto tem a capacidade de contribuir com a cidadania americanense.

“A chegada do ‘Vem pro Rugby’ a Americana é um novo marco para o projeto, que vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Se conseguimos até hoje capacitar centenas de professores e atrair milhares de crianças para o rugby, esporte com forte viés de formação de cidadãos, isso se deve ao apoio fundamental dos nossos parceiros”, disse.

“Temos certeza que, com Suzano e Sesi, vamos impactar ainda mais gente em 2024 e contribuir para o desenvolvimento da cidadania na região de Americana”, completou Mariana.

Ao todo, dez cidades participam do projeto, sendo que Americana é a primeira da RPT (Região do Polo Têxtil) a aderir.

Inscrições abertas

Apesar de a data de início das aulas ainda não ter sido divulgada, as inscrições para o “Vem pro Rugby” já estão abertas. Responsáveis pelas crianças e adolescentes devem ir presencialmente até a secretaria do Sesi, na Avenida Bandeirantes, 1.000, Chácara Machadinho, e realizar a inscrição.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.