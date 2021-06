Em jogo-treino, Rio Branco perde para o Sub-20 do Palmeiras por 3 a 0

Em mais um jogo-treino de preparação para a temporada 2021, o Rio Branco perdeu por 3 a 0 para o time Sub-20 do Palmeiras, na manhã deste sábado (5). A atividade aconteceu na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Comandado pelo técnico Marcos Campangnollo, o Tigre iniciou o confronto com Diego; Pimentel, Léo Cruz, Lucas Casão e Bruno Franco; Nicola, Renan e Bruninho; Miqueas, Rodrigo Guimarães e Thiago.

Em pré-temporada desde março, o clube americanense está com as atenções voltadas para a disputa do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

O elenco Sub-20 do Verdão, por sua vez, se prepara para os torneios da categoria, entre eles o Campeonato Brasileiro, que começa ainda neste mês.

Esse foi segundo jogo-treino do Rio Branco contra um gigante da capital. Antes, em 21 de maio, Tigre havia perdido por 1 a 0 para a equipe Sub-23 do Corinthians, no CT (Centro de Treinamento) Joaquim Grava, em São Paulo.

A Bezinha começa no dia 22 de agosto. Atualmente, o Rio Branco tem 18 jogadores contratados para a competição.