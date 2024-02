Em jogo remarcado, União Barbarense vence o Nacional e se aproxima do G8

Em jogo remarcado por conta das chuvas na cidade de São Paulo, o União Barbarense venceu o Nacional por 1 a 0 neste domingo (25), no Estádio Nicolau Alayon.

Khawhan marcou o único gol do confronto – Foto: Reprodução/YouTube

Com o resultado, o Leão da 13 subiu da 11ª para a nona posição, apenas uma abaixo do G8, com nove pontos – os oito primeiros avançam às quartas de final.

O único gol da partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A4, foi marcado pelo camisa 10 Khawhan, que cabeceou para a rede após cruzamento de Marcos Vinícius, aos 18 minutos do primeiro tempo.

A princípio, o confronto estava marcado para este sábado, às 15h, mas precisou ser adiado em razão da chuva, já que o campo ficou alagado.

Após dois compromissos fora de casa, o União reencontra seu torcedor nesta quarta-feira (28), às 19h30, quando recebe o Penapolense no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.