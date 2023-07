Em jogo de vida ou morte, União Barbarense recebe o Tanabi neste sábado

O União Barbarense terá jogo de vida ou morte no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Neste sábado, às 15h, o Leão da 13 enfrenta o Tanabi, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e precisa vencer para ter chances de se classificar e não ser rebaixado.

A equipe vem de três derrotas seguidas. Na terça-feira, foi derrotada pelo Mauaense, por 2 a 0, fora de casa, e caiu para a última posição do Grupo 9, tendo apenas quatro pontos. O Tanabi, por sua vez, é terceiro e também vem de derrota por 2 a 0, mas para o XV de Jaú.

União Barbarense conta com o fator casa para buscar uma vitória neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em caso de empate ou derrota para o Tanabi, o União estará rebaixado à quinta divisão estadual. Se vencer, ainda há chances, já que a equipe chegaria a sete pontos e poderia se classificar na segunda posição, em caso de derrota do Mauaense para o XV.

Com vitória das equipes de Santa Bárbara e Mauá, o Leão será terceiro colocado e brigará por uma vaga entre os quatro melhores terceiros. No entanto, este cenário é pessimista, já que antes do início da rodada existiam dois terceiros com oito pontos. Além disso, o saldo de gols de -5 é algo que dificultaria o avanço pelo índice técnico.

O treinador do União, João Vallim, afirma que a equipe trabalhou bastante o aspecto psicológico após a derrota para o Mauaense. Apesar da má fase, acredita que seu time tem chances de entrar em campo e conseguir a classificação.

“Deus nos deu mais uma chance de fazer um bom resultado aqui e classificar para a próxima fase. Trabalhamos bastante o psicológico deles, que estava muito abatido depois da derrota, mas temos grandes chances agora de fazer um bom jogo em casa, com a torcida”, disse o treinador à Rádio Clube (AM 580).

O Tanabi também precisa vencer para continuar tendo chances de classificação. Por conta disso, Vallim completa dizendo que preparou o seu time para enfrentar um adversário ofensivo ou reativo.

“Vai ser um jogo aberto. Trabalhamos bastante nesses dois dias visando muito as hipóteses, de eles virem fechados ou abertos. Se eles vierem para jogar fechado, por uma bola, a gente está preparado; se eles vierem abertos, buscando o resultado, também estamos preparados. Acredito que amanhã vai ser um bom jogo e a gente vai sair com o resultado positivo”, completou.

O outro jogo do Grupo 9 é XV de Jaú e Mauaense, também às 15h, em Jaú.

PROTESTO

Na noite desta sexta-feira, um grupo de torcedores protestou contra a situação do time na Bezinha em uma das portarias do estádio Antonio Guimarães. Por conta disso, alguns jogadores chegaram a conversar com os manifestantes, prometendo entrega em campo para escapar do rebaixamento.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

– Colaborou Gustavo Tomazeli.