Em jogo de seis gols, Rio Branco empata com Jabaquara e adia classificação

Tigre esteve à frente no placar por três vezes, mas cedeu o empate em todas e ficou no 3 a 3 no Décio Vitta

O Rio Branco segue com seu futuro indefinido no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta quarta-feira (19), o Tigre recebeu o Jabaquara, no estádio Décio Vitta, em Americana, e empatou por três a três. Com este resultado, a equipe perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para a terceira fase.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel Argentino, Jair e Caio (contra) para o Rio Branco, enquanto o Jabaquara foi às redes com Jesus, em duas oportunidades, e Matheus Vinícius. A partida contou com a presença de 1.041 torcedores, se tornando o segundo melhor público da equipe no ano.

Rio Branco ficou no empate em pleno Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O primeiro tempo foi de superioridade do Rio Branco, que abriu o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio de Luan Vitor, vinda do lado direito, Gabriel Argentino subiu mais que os marcadores e cabeceou cruzado, colocando a bola no fundo das redes.

Ainda durante a primeira etapa, o Tigre controlou a posse da bola no meio campo e conseguiu criar chances de gol com Argentino, Jair, além de João Cubas, em duas jogadas pelo alto – que parou no goleiro Gabriel Gallo. Apesar de não ter sido pressionado, levou o gol de empate na reta final, aos 44.

Em jogada pelo lado direito do ataque visitante, Vitor Fatel aplicou uma meia lua em Luan Vitor, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Einstein furou ao tentar afastar e a bola sobrou livre para Jesus, que dominou e finalizou no alto, sem chances de defesa para João Lazzari.

A tônica do segundo tempo foi a mesma do primeiro período, com o Rio Branco superior e criando chances de gol. Aos nove minutos, após jogada pelo lado direito, Jair brigou com os zagueiros do Jabaquara, conseguiu um chapéu dentro da área e finalizou alto para marcar o segundo gol riobranquense.

O Jabuca voltou a deixar tudo igual aos 28, quando Matheus Vinícius aproveitou cruzamento de Jesus, vindo da esquerda, e cabeceou para o fundo das redes. Já aos 39, o Tigre voltou à frente após jogada de Williams Bahia pelo lado direito, que cruzou para a área e contou com o desvio do zagueiro Caio contra o próprio patrimônio: 3 a 2.

A arbitragem deu nove minutos de acréscimo. Já no apagar das luzes, aos 51 minutos, o Jabaquara fazia pressão em busca do empate. Após cruzamento, a bola bateu no braço de Jorge e a arbitragem marcou pênalti. Jesus foi para a cobrança e finalizou no canto esquerdo de João Lazzari, que pulou para o outro lado. Assim, a partida terminou 3 a 3.

Com este resultado, o Rio Branco deixa de se classificar à terceira fase da Bezinha de forma antecipada e irá definir seu futuro na última rodada, contra o Grêmio São-Carlense, no sábado (22), às 15h, fora de casa. Em caso de vitória ou empate, o Tigre estará classificado. Se perder por um gol de diferença, a vaga ainda é riobranquense. Em caso de derrota por mais de dois gols, cairá para terceiro e dependerá do índice técnico.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.