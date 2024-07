Em jogo de poucas chances, Rio Branco empata com São Bento em 0 a 0

Com resultado, Tigre reassumiu liderança do Grupo 4, mas como folgará na última rodada do turno, cairá para a segunda colocação; entenda

Faltou futebol no jogo entre Rio Branco e São Bento realizado na manhã deste domingo (7), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, válido pela 4ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. As duas equipes mostraram muita raça em campo — o que, inclusive, levou a alguns lances ríspidos —, mas criaram poucas oportunidades e justificaram o 0 a 0 no placar.

O resultado foi interessante para o Tigre da Paulista, que terminará o primeiro turno da competição na segunda colocação do Grupo 4. Embora, atualmente, seja o líder da chave com sete pontos, o time americanense folgará na 5ª rodada e com isso, obrigatoriamente, será ultrapassado por Primavera ou São Bento, que hoje têm seis e cinco pontos, respectivamente.

Os primeiros 15 minutos já desenharam como seria a partida em Sorocaba. O Rio Branco teve dificuldades para segurar a bola no meio de campo e tentou ameaçar a meta adversária por meio de ligações diretas do campo de defesa ao ataque. Por sua vez, o Azulão não conseguiu transformar a sua posse de bola em lances de perigo e parou no bom sistema defensivo do Alvinegro americanense.

Na sua volta ao Rio Branco, David Lazari não conseguiu marcar contra o São Bento, em Sorocaba – Foto: Alex Santos/Macario/Divulgação

Aos 7 minutos, Gustavo Oliveira escapou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Luan Carioca não conseguiu empurrar para a rede.

Uma nova jogada perigosa só voltou a acontecer aos 32, quando Marcelo Mineiro escapou da marcação e abriu na ponta-esquerda para Felipinho, que cruzou para Gabriel Venâncio desperdiçar uma chance para o time sorocabano.

Gustavo Oliveira foi o atleta mais perigoso do Tigre no primeiro tempo. Aos 38, ele fez grande jogada pelo lado esquerdo, saindo de dois marcadores, e cruzou para Wagninho, que, por muito pouco, não escorou para o gol.

Ainda na etapa inicial, aos 42, Grigor aproveitou um espaço deixado pela marcação sãobentista no meio de campo, arrancou da defesa, arriscou de longe e obrigou o goleiro André Luiz espalmar para escanteio.

Na volta do intervalo, os técnicos Leandro Mehlich, do Rio Branco, e Ademir Fesan, do São Bento, colocaram Vitinho e Thiaguinho em campo, respectivamente, na tentativa de deixarem os seus ataques mais ariscos. Porém, a tônica da partida foi a mesma: sobrou velocidade e faltou qualidade para transformar a posse em oportunidades.

O Alvinegro americanense tentou surpreender nos primeiros minutos. Logo após a saída, Gustavo Oliveira invadiu a área em velocidade pelo lado esquerdo, cruzou e a bola desviou em um defensor adversário antes de sair pela linha de fundo, próximo à trave direita de André Luiz.

Na sequência, aos 3, Felipe Muranga escapou da marcação pelo lado esquerdo, invadiu a área, cruzou rasteiro, mas Luan Carioca errou no domínio. No rebote, Vinicius chutou para fora.

Aos 17, Mehlich colocou David Lazari no Rio Branco, um dos principais jogadores na campanha do título do Campeonato Paulista da Série A4. O meia-atacante teve a melhor chance do jogo aos 26: Grigor puxou contra-ataque, abriu na direita para Vitinho, que cruzou rasteiro. Lazari furou de frente ao gol e Gustavo Oliveira também não conseguiu aproveitar.

O Tigre teve um gol anulado aos 30: Vinicius abriu para Vitinho pelo lado direito, que cruzou para Marcos Uberaba, impedido, cabecear e encobrir o goleiro.

Já a equipe sorocabana deu a resposta aos 32, quando Igor Cristiano lançou Marcos Nunes, se aproveitando de um cochilo da marcação, mas o atacante finalizou para fora. O São Bento ainda quase conseguiu o seu tento em uma falha de Luan após cruzamento para dentro da área, aos 42. O goleiro do Alvinegro, porém, se recuperou no lance e defendeu nos pés de Gabriel Venâncio.

Com o resultado, o Rio Branco assumiu a liderança do Grupo 4 com sete pontos, seguido por Primavera com seis, São Bento com cinco, Capivariano com três e Red Bull Bragantino, com apenas um ponto.

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o time americanense folga. Por sua vez, Primavera e São Bento vão se enfrentar no próximo sábado (13), em Indaiatuba. Qualquer resultado dessa partida vai tirar a primeira colocação do Tigre — inclusive o empate, já que o Primavera tem melhor saldo —, que irá para o returno no segundo lugar. Ainda no dia 13, Capivariano e Bragantino jogam em Capivari.

O Rio Branco só volta a se apresentar em 20 de julho, às 15h, no Italo Mário Limongi, em Indaiatuba, contra o Primavera.