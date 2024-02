Em estreia em casa, União tenta dar o troco contra o XV de Jaú

Ainda está na memória do torcedor unionista as derrotas para o XV de Jaú, por 1 a 0 em casa e por 4 a 0 fora, na segunda fase da Bezinha de 2023, quando o adversário aproveitou o mau momento do União Barbarense na competição. A chance de dar o troco é neste sábado (3), às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em um reencontro das equipes com outro cenário.

Além dos elencos serem diferentes, o Leão da 13 vem de um bom empate por 0 a 0 contra o América, em São José do Rio Preto, enquanto o Galo da Comarca venceu em casa a Francana por 1 a 0, gol anotado por Bryan aos 42 minutos do segundo tempo.

Para o jogo deste sábado, os técnicos Lúcio Borges, do União, e Tássio Lopes, do XV, não deverão ter problemas para escalar os seus times.

O treinador quinzeano, entretanto, poderá mudar o goleiro em relação à estreia, com a saída de Diego e a entrada de Ramon. Por sua vez, Lúcio deverá manter o onze titular.

Os ingressos para a partida custarão R$ 40 inteira e R$ 20 meia para as arquibancadas e R$ 60 inteira e R$ 30 meia para as cativas.