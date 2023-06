Em duelo que vale a liderança, União Barbarense recebe o Ska Brasil

Já classificados, União Barbarense e Ska Brasil se enfrentam neste sábado (17), às 15h, em duelo que vale a liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida será disputada no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Por já terem vaga garantida na segunda fase, ambas as equipes jogam para disputar a liderança. Com 14 pontos, o Leão da 13 ocupa o segundo lugar da chave, com quatro vitórias em oito jogos. Na rodada passada, foi derrotado por 2 a 1 pelo Amparo, fora de casa, e busca uma reabilitação. Se vencer neste sábado, a equipe assume a ponta.

Já o Ska Brasil é o dono da primeira posição, com 15 pontos e as mesmas quatro vitórias. No último jogo, empatou com o Rio Branco, também fora de casa, e abriu um ponto de vantagem em relação ao Leão. Por conta disso, se vencer ou empatar, permanecerá líder.

Nesta sexta-feira (16), o União Barbarense anunciou dois novos reforços para a sequência da competição. Trata-se do volante Ramon Nunes e do centroavante Marcelo Henrique Marçola. Ramon tem 23 anos e estava no Rio Claro, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, enquanto Marcelo Henrique, de 21 anos, chega após passagem pelo Passo Fundo-RS.

Os dois atletas estão registados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e podem estrear diante do Ska. Por outro lado, o Leão informou a dispensa do atacante Joanderson, em decisão tomada em comum acordo com a comissão técnica.

Os outros jogos do Grupo 4 são Amparo x Paulista de Jundiaí, também no sábado às 15h, e Colorado Caieiras x Rio Branco, que se enfrentam no domingo, às 11h, em Caieiras.

