Em duelo de campeões, Zanaga vence abertura do Gigantão

Detentora do título do ano passado, equipe derrotou o Real Santa Fé por 2 a 1 na noite de terça-feira

A abertura do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, da primeira divisão, foi com vitória do Zanaga. Na noite desta terça-feira (1º), o atual campeão da competição venceu o Real Santa Fé, detentor do título da segunda divisão, por 2 a 1. A partida foi disputada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

1ª divisão do Gigantão tem sua rodada inicial neste semana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Além do primeiro jogo da edição deste ano, a partida marcou a estreia dos jogos no período da noite. Para o prefeito Chico Sardelli (PV), o novo horário colabora para a audiência do Campeonato.

“É uma grande felicidade ver o nosso Centro Cívico movimentado para acompanhar essa rodada de abertura. Este novo horário dos jogos está sendo bem recebido pela população e dá mais oportunidades para que as famílias possam desfrutar de momentos de lazer”, disse.

A rodada noturna de abertura continua nesta quinta-feira (3), também no Centro Cívico, para o confronto entre Cidade Jardim e Novo Mundo, às 20h. As duas equipes foram vice-campeãs no ano passado. Nas próximas semanas, os jogos à noite serão sempre às terças-feiras.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.