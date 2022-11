Em despedida em Hortolândia, Scarpa promete fazer o melhor no futebol inglês

Craque do último Brasileirão, meia participou de um jogo beneficente na cidade e falou com o LIBERAL

Criado no município, jogador foi recebido com festa pelos moradores - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em um jogo beneficente que marcou sua despedida do futebol brasileiro, o meia Gustavo Scarpa prometeu, em entrevista ao LIBERAL, fazer o seu melhor na Inglaterra, que será seu destino ao final deste ano. A atividade aconteceu na manhã deste sábado, no Campo do Rosolem, em Hortolândia, cidade onde o jogador do Palmeiras cresceu.

Eleito o craque do último Campeonato Brasileiro, que terminou com o título do Verdão, o meio-campista foi recebido com festa por crianças e moradores locais no amistoso. A partida era entre Amigos do Gustavo Scarpa e Amigos do Adrianinho, organizador do evento, que chegou à sua sétima edição.

Scarpa irá para o Nottingham Forest, que disputa a primeira divisão inglesa. Diferentemente dos tempos de Palmeiras, o meia terá a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento – atualmente, o time ocupa a 18ª posição.

Scarpa garante que pode ajudar seu novo clube a permanecer na elite do futebol inglês. “Posso ajudar fazendo o meu melhor, fazendo o que eu sei fazer, jogar futebol do meu jeito. Espero contribuir para o clube e tenho certeza que serei muito ajudado para poder ajudar também”, afirmou ao LIBERAL.

Ao ser perguntado se já conversou com o técnico do Forest, Steve Cooper, o jogador de 28 anos disse que falou apenas com Renan Lodi, lateral-esquerdo brasileiro que atua na equipe. “Conversei um pouco com o Renan Lodi, mas estou muito ansioso para esse desafio”, completou.

Scarpa passou as últimas cinco temporadas defendendo as cores do Palmeiras, onde colecionou títulos. Foram dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores da América, dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Criado em Hortolândia, Scarpa frequentemente visita a cidade. Ao longo de sua carreira, passou por Paulínia, Desportivo Brasil, Red Bull Brasil e Fluminense, até chegar ao Palmeiras.

Evento

A entrada para o jogo beneficente era gratuita. Era exigido apenas 1 kg de alimento, que será doado para famílias necessitadas. “Expectativa é de muita gente. Isso está daora pra caramba, muito legal esse carinho”, disse Scarpa antes da bola rolar.

Adrianinho Lima, representante de uma das equipes e organizador do evento, falou sobre a relação com o palmeirense. “A gente sabe que está recebendo o Gustavo [Scarpa], craque do Brasileirão. Mas, mais do que isso, ele é um amigo para a gente e um irmão para mim. Independentemente do auge ou não, ele sempre esteve com a gente”, ressaltou.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso