Em confronto inédito, Rio Branco visita Jabaquara nesta quarta-feira

O Rio Branco volta a campo nesta quarta-feira (5). Pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Tigre enfrenta o Jabaquara, às 15h, no Estádio Espanha, em Santos. Esta será a primeira vez na história em que as equipes se enfrentam. A partida terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

A equipe de Americana estreou com empate sem gols contra o Grêmio São-Carlense, no último sábado (1º), no estádio Décio Vitta. Na ocasião, o meio-campista Nicolas e o atacante Cauari deixaram o campo sentindo dores, mas não preocupam para o jogo desta quarta. Sendo assim, o Rio Branco poderá manter a mesma escalação que iniciou a última partida.

Tigre busca seu primeiro triunfo na segunda fase da Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Devido ao pouco espaço entre um jogo e outro, a equipe se reapresentou já no domingo para o início dos trabalhos. O técnico Valmir Israel avalia que o tempo é curto para muitas aplicações táticas, mas que foi possível estudar o time do Jabaquara.

“Procuramos recuperar os atletas logo após o jogo, porque é um curto espaço de tempo para colocar muitos conceitos táticos, porém a gente pôde observar com detalhes o posicionamento e comportamento do adversário, para que pudéssemos corrigir algo sobre o jogo anterior em relação ao adversário”, disse.

Desde sua chegada, na oitava rodada da primeira fase, foram quatro partidas, sendo duas vitórias e dois empates. O treinador entende que, neste período, foi possível fazer com que o elenco entenda o que é a Bezinha.

“Deu para trabalhar situações na qual eu gosto muito, principalmente esse espírito de competitividade. É o entendimento da competição e, principalmente, aquilo que a gente transmite para eles de estratégias de jogo, variações táticas no decorrer da partida para sempre procurar ter alternâncias”, completou.

O Jabaquara, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 para o Fernandópolis, fora de casa. O revés foi visto como surpreendente, isso porque na primeira fase a equipe de Santos foi líder do Grupo 6, com 18 pontos, enquanto o Fernandópolis se classificou em quarto lugar do Grupo 1, com 13 pontos.

Por conta da derrota, o Jabuca é lanterna do Grupo 12; São-Carlense e Rio Branco estão em segundo e terceiro, respectivamente, com um ponto, enquanto o Fernandópolis lidera com três.

Na história, o Jabaquara enfrentou duas equipes de Americana: Vasco da Gama e Sete de Setembro. O retrospecto é de duas vitórias americanenses, dois empates e três vitórias do time de Santos.

O outro jogo do grupo será entre Grêmio São-Carlense e Fernandópolis, que acontece também nesta quarta-feira, às 16h, em São Carlos.

