Em confronto direto pelo G8, União Barbarense enfrenta o Ska Brasil

O União Barbarense tem um confronto direto por uma vaga no G8 do Campeonato Paulista da Série A4. Neste Sábado (23), a equipe vai até Santana de Parnaíba para encarar o Ska Brasil, às 15h, no estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em jogo válido pela 13ª rodada. Se vencer e contar com outros resultados, o time pode garantir a vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

Após uma goleada por 4 a 0 diante do Independente, na estreia do técnico Toninho Cobra, o Leão da 13 busca se manter dentro do grupo dos oito primeiros que avançam. Na oitava posição com 19 pontos, a equipe pode já se classificar em caso de uma vitória neste sábado. Para isso, terá de torcer por tropeços de Osasco Audax e Nacional.

Adriano Paulista deve voltar ao time titular do União Barbarense

Caso a classificação não seja confirmada nesta rodada, o time deverá ficar perto da vaga com mais três pontos. Isso porque a equipe chegará a 22 e dependerá apenas de si no último jogo, que será contra o Jabaquara.

Em caso de derrota unionista, a equipe ainda poderá se classificar na rodada final, mas não dependerá apenas de suas próprias pernas.

Por outro lado, o Ska Brasil está logo atrás do União, em nono lugar, com 17 pontos, precisando vencer para chegar à última rodada ainda tendo chances de avançar. Se perder, passará a apenas cumprir tabela.

Para o duelo deste sábado, Toninho Cobra poderá contar com o zagueiro Vitor Felipe e o volante Vinícius Cichota, que cumpriram suspensão no meio de semana.

Além deles, o meia-atacante Adriano Paulista também poderá voltar à equipe titular. Ele ficou de fora do último jogo devido a uma fadiga muscular e está recuperado. Um desfalque certo é o atacante Luãn, que foi autor de dois gols diante do Independente, mas levou o terceiro cartão amarelo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.