Em confronto direto pela ponta, União Barbarense visita América

O União Barbarense volta a campo neste sábado (5) pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, o Leão enfrenta o América, no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em Rio Preto. A partida, válida pela terceira rodada da terceira fase, é um confronto direto pela liderança do Grupo 15.

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a fase atual com o pé direito, conquistando duas vitórias em dois jogos. No meio de semana, derrotou o Vocem por 1 a 0, fora de casa, e derrubou o último time invicto da Bezinha. Com a campanha atual, vai liderando sua chave com seis pontos, seguido do América, que tem quatro.

O autor do gol unionista na vitória diante do time de Assis, Diego Leandro, projeta uma partida difícil contra o América. “A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, eles vêm de um resultado positivo e, consequentemente, a confiança vem aumentando, assim como a nossa. Estamos preparados para fazer um bom jogo”, disse à Rádio Clube (AM 580).

Em caso de vitória, o Leão da 13 vai a nove pontos e abre cinco em relação ao adversário deste sábado, disparando na liderança. Vocem, que tem um ponto, e Grêmio São-Carlense, que ainda não pontuou, se enfrentam no mesmo dia e horário, em São Carlos.

A liderança só deixará de ser do União em caso de derrota, que faria a equipe ser ultrapassada pelo América. Com empate, o time permanecerá na primeira posição independentemente do resultado do outro jogo da rodada.

