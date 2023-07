Em comemoração de 155 anos, Sumaré receberá Jogo das Estrelas neste sábado

Sumaré recebe neste sábado (29), às 15h, o Jogo das Estrelas, no Centro Esportivo Vereador José Pereira. A partida será em comemoração aos 155 anos do município e contará com grandes nomes do passado do futebol, como Ademir da Guia, Muller, Zenon e Viola. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

A lista de nomes confirmados ainda conta com o ex-goleiro Gilmar, Pavão, Alexandre Rosa, Diego Macedo, Macedo, Ezequiel, além de Rogerinho R9, da seleção brasileira de amputados. O árbitro da partida será José Henrique de Carvalho, que apita pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Evento terá diversos nomes do esporte – Foto: Divulgação

“Convidamos toda a população a participar conosco deste grande evento, que vai celebrar o aniversário da cidade, além de arrecadar alimentos para o projeto Driblando a Fome. Agradeço ao Gil Santos pela parceria. Grandes nomes do futebol estarão reunidos para dar um show de bola”, afirmou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Inauguração

Neste domingo (30), Sumaré irá inaugurar o CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) no Parque Bordon. A cerimônia está marcada para as 15h, na Avenida Carlos Basso, sem número, no Residencial Portal Bordon. De acordo com o município, a construção do centro foi feita através de repasses do Ministério do Esporte, via Caixa Econômica Federal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“É uma satisfação enorme entregar o CIE, cuja função principal é formar cidadãos dentro do esporte. Nossa administração sempre gostou de investir na área esportiva por acreditar que por meio do esporte podemos formar pessoas do bem, seres humanos de caráter”, disse Dalben.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.