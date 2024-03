Em chegada a Americana, Jair Bolsonaro recebe camisa do Rio Branco

O ex-presidente da república Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma camisa do Rio Branco em sua chegada a Americana, no início da tarde desta sexta-feira (1º). O político veio ao município para se encontrar com o prefeito Chico Sardelli, que se filiou ao partido de Bolsonaro.

Momento em que Bolsonaro recebe camisa e livro sobre o clube – Foto: Reprodução/LIBERAL

Ao chegar na Churrascaria Grill Sul, palco do encontro, Bolsonaro foi recepcionado por apoiadores. Enquanto cumprimentava e tirava fotos, o ex-presidente foi abordado por um homem que lhe entregou uma camisa da equipe americanense.

Além disso, houve a tentativa de entregar um exemplar do livro “Almanaque do Rio Branco: o embaixador de Americana”. Até o momento, Bolsonaro não posou com a camisa do clube.

Após o compromisso com Chico, em Americana, Bolsonaro irá se reunir com o ex-prefeito Bill (PL), de Nova Odessa, em uma loja de conveniência na Avenida Ampélio Gazetta, no período da tarde.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

