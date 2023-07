Em casa, Rio Branco fica no empate com o Penapolense

Tigre iniciou trajetória na 3ª fase da Bezinha com 2 a 2, neste sábado, no estádio Décio Vitta

Jair marcou o segundo do Rio Branco em batida de primeira após cruzamento de Cauari - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Rio Branco iniciou sua trajetória na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão com empate. Na tarde deste sábado (29), o Tigre empatou em 2 a 2 com o Penapolense, em jogo disputado no estádio Décio Vitta, em Americana. A partida contou com a presença de 1.071 torcedores.

O primeiro tempo foi de domínio do Tigre. Logo aos três minutos, Luan Vitor roubou a bola no campo de ataque e tocou para Gui Marques, que ajeitou para o pé direito e finalizou cruzado, de fora da área, abrindo o placar. Após sair na frente, a equipe controlou as ações do jogo e ainda levou perigo em jogadas com Denilson, Cauari e o próprio Gui.

No entanto, o Rio Branco recuou no fim da primeira etapa e deu oportunidades ao time de Penápolis. Aos 46 minutos, Danielzinho cobrou falta e obrigou João Lazzari a fazer grande defesa. No lance seguinte, porém, o Penapolense empatou com Luan Carlos, de cabeça, após cobrança de escanteio.

A segunda etapa foi iniciada de forma semelhante. Com dois minutos de jogo, Cauari recebeu pela ponta direita e fez cruzamento para Jair, que apareceu entre os zagueiros da equipe adversária e finalizou de primeira, colocando o Tigre novamente à frente no marcador.

Tigre saiu na frente, mas não resistiu e acabou levando o empate em Americana – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Pouco tempo depois, veio a resposta do Penapolense após mais um vacilo do Rio Branco na bola parada. Após cobrança de escanteio, Pedrão subiu na segunda trave, livre de marcação, e deixou tudo igual. A equipe de Americana ainda criou chances com Jair e Carlos Iury, mas não conseguiu marcar o terceiro gol.

O Tigre deixou o campo reclamando de um pênalti não marcado durante o segundo tempo. Aos 27 minutos, Gabriel Argentino foi lançado em profundidade e disputou bola com o zagueiro Paim, do Penapolense. A bola bateu no braço do defensor, mas a arbitragem entendeu como lance normal.

O próximo jogo do Tigre será na quarta-feira (2), às 15h, contra o Jabaquara, em Santos. Já o Penapolense, por sua vez, volta a campo no mesmo dia e horário para enfrentar o Catanduva, em Penápolis.