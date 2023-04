Em casa, Rio Branco empata com Paulista na estreia da Bezinha

Williams Bahia marcou o gol do Rio Branco em cobrança de pênalti - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O Rio Branco começou a temporada 2023 com um empate. Neste sábado (22), o Tigre e o Paulista de Jundiaí ficaram no 1 a 1, em jogo realizado no estádio Décio Vitta, em Americana. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Ambos os gols foram marcados na segunda etapa. Em cobrança de pênalti, o lateral-direito Williams Bahia foi às redes para a equipe de Americana, enquanto Saraiva descontou para o Galo do Japi, em outra penalidade. Ainda no segundo tempo, o volante Léo Alves, do Rio Branco, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O Tigre deixou o campo reclamando de um possível pênalti que não foi marcado ao seu favor. Depois do apito final, o técnico Marcus Paulo Grippi afirmou que o auxiliar reconheceu que houve o toque no braço do adversário, mas que não foi o suficiente para a marcação. No entanto, o treinador não coloca o empate na conta da arbitragem.

“A gente fez o máximo [dentro de campo]. Do comportamento dos jogadores, ninguém pode reclamar porque eles entregaram tudo que podiam. Sobre o pênalti, jogar na arbitragem eu não jogo, mas o bandeira disse que pegou na mão, mas disse que o menino não estava olhando para a bola”, disse.

“Mesmo com um a menos, a gente conseguiu manter o controle do jogo, criamos chances para matá-lo com um a menos. Agora é descansar e trabalhar para deixar todo mundo pronto para o próximo jogo”, completou Grippi.

No outro jogo do grupo 4, o Ska Brasil venceu o Amparo por 3 a 0. Amanhã, Colorado Caieiras e União Barbarense se enfrentam em duelo que fecha a primeira rodada. Agora, o Tigre volta a campo no próximo sábado (29) para enfrentar o União Barbarense. A partida marcará o primeiro dérbi após mais de dois anos, já que o Leão da 13 ficou afastado do futebol profissional. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco