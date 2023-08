Em busca da primeira vitória, Rio Branco visita o Jabaquara nesta quarta

No último sábado o Rio Branco empatou no DV - Foto: Marcelo Rocha - Liberal - 29.7 (1).JPG

Em busca da primeira vitória na 3ª fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco volta a campo nesta quarta-feira (2), às 15 horas, contra o Jabaquara. A partida será disputada no Estádio Espanha, em Santos, e é válida pela 2ª rodada do Grupo 14.

Na abertura da fase atual, todos os jogos da chave terminaram empatados e, por isso, cada equipe tem um ponto. Atuando em casa, o Tigre vem de empate em 2 a 2 contra o Penapolense, no último sábado. Já o Jabuca ficou no 1 a 1 contra o Catanduva, também no sábado, fora de casa.

No último jogo, o ponto negativo do Rio Branco foi o jogo aéreo defensivo, já que os dois gols sofridos vieram após cobranças de escanteio. O técnico Valmir Israel disse que, apesar do pouco tempo entre uma partida e outra, a equipe trabalhou nos últimos dias para que os erros não se repitam.

“A gente mostrou para eles [jogadores] onde erramos, os descuidos que temos sofrido nos jogos, procuramos conversar bastante para orientá-los da melhor maneira possível, posicionamento de encaixe de área, para a gente não sofrer esses gols. Como é um curto espaço de tempo, temos mais que recuperar os atletas do que o trabalho, propriamente dito.”

Para o jogo desta quarta, o treinador tem algumas dúvidas. O zagueiro Rodolfo, que disputou todas as 17 partidas do Tigre na Bezinha, vem tendo dores no joelho. Gui Marques, meia que marcou gol na última rodada, sentiu um desconforto muscular e precisou ser substituído, mas deverá iniciar como titular.

Em caso de vitória, o alvinegro chegará a quatro pontos e deverá se consolidar entre os dois primeiros do grupo, podendo até mesmo assumir a ponta em caso de empate entre Penapolense e Catanduva, que jogam no mesmo horário – o mesmo vale para o Jabuca. Se a partida terminar empatada, o Tigre ficará à frente do adversário por ter um gol a mais.

Este será o terceiro duelo entre Rio Branco e Jabaquara neste campeonato. Na segunda fase, as equipes se enfrentaram em turno e returno no Grupo 12, com vitória do Jabuca por 2 a 0 em Santos e empate por 3 a 3 em Americana. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani

Colaborou Gustavo Tomazeli