Eliminado na Bezinha, Rio Branco recebe o Grêmio Prudente

O Rio Branco recebe neste sábado a equipe do Grêmio Prudente, a partir das 15h, no estádio Décio Vitta, em jogo válido pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O time de Americana está eliminado, enquanto o adversário está praticamente classificado.

A equipe americanense tem até aqui quatro derrotas em quatro jogos nesta etapa da competição, sem nenhum ponto conquistado. Como restam somente dois jogos, mesmo que vença, o Tigre não conseguiria alcançar o próprio Grêmio Prudente, que já tem oito e precisa de um empate para avançar. O líder da chave é o XV de Jaú, que já está classificado, com 12 pontos, após vencer ontem o Mauá, por 3 a 1.

Após a disputa estadual, Tigre deve focar nas categorias de base – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sem um técnico efetivo desde a demissão de Paulinho McLaren, no último dia 17, o Rio Branco será comandado neste sábado de forma interina pelo seu gerente de futebol, Tony Ferreira, que comandou os treino ao longo da semana e espera por uma boa apresentação do Tigre.

“A expectativa é que a gente possa fazer um bom jogo para nós mesmos, para o Rio Branco. Os jogadores que estão aqui ainda têm contrato, é o time praticamente que vem jogando a competição, muda uma ou duas peças”, comentou Tony.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na primeira partida entre as duas equipes, na segunda rodada desta fase da Bezinha, o Rio Branco atuou fora de casa e foi goleado por 4 a 1 pelo Grêmio Prudente, que é comandado por Marcos Campagnollo, treinador com passagens recentes pelo Tigre.

Após o encerramento de sua participação na competição, o Rio Branco deve voltar suas atenções para as categorias de base, visando a formação de novos jogadores para a próxima temporada, de acordo com o presidente do clube, Gilson Bonaldo, em entrevista concedida ao programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580), na última quinta-feira.

Segundo o dirigente, uma peneira deve ser anunciada pela diretoria nas próximas semanas, com o objetivo de atrair novos talentos para a base.