Elenco do Rio Branco deve se reapresentar para a Série A3 apenas em novembro

Enquanto isso, atletas que seguem no elenco realizam treinamentos com auxílio de preparador físico

O elenco do Rio Branco deve se reapresentar na metade de novembro, a fim de iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paulista Série A3 de 2025. Até o momento, o clube de Americana tem 15 jogadores no grupo, que realizam treinos à distância neste período sem competições.

As atividades são comandadas pelo preparador físico Tuka Ribeiro, que acompanha os atletas por meio de videochamada desde a eliminação do Tigre na Copa Paulista, em agosto. O objetivo é que os jogadores não fiquem parados nos meses finais do ano.

Felipe Muranga é um dos atletas que seguem no elenco do Tigre – Foto: Vitor Souza

Inicialmente, o Rio Branco havia divulgado que o goleiro Luan Labiuc, o lateral-esquerdo Murilo Natanael e o meia-atacante Felipe Muranga seriam emprestados até o fim de 2024. Entretanto, apenas o arqueiro deixou a equipe, integrando o Nacional, de Uberaba. Os demais seguem trabalhando com o grupo.

Entre os jogadores que permanecem no Tigre estão o zagueiro Paim, o volante Grigor, o meia David Lazari e o atacante Vitinho. O quarteto teve participação importante na conquista do título da Série A4 deste ano.

Por outro lado, o volante Kayllan, que foi um dos destaques da equipe na temporada, não permanece para 2025. Outros nomes que não ficam em Americana são os atacantes Wagninho, Luan Carioca e Marcus Uberaba.

Na comissão técnica, Leandro Mehlich segue à frente da equipe, conforme confirmado pelo gerente de futebol do Tigre, Brenno Presotto. Mehlich chegou à equipe ainda na A4, então como coordenador técnico, assumindo o posto de treinador para a Copa Paulista. Os demais profissionais que atuam ao lado do treinador também serão mantidos.

Avaliação

Ao longo do mês de outubro, o clube irá realizar uma avaliação para atletas nascidos entre 2004 e 2007, conduzida pela comissão técnica da equipe principal. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de uma ficha cadastral, que está disponível no Instagram do clube.

Confira os jogadores que seguem no Rio Branco