Eleita melhor assistente do Paulistão, Izabele almeja voos maiores em 2024

A americanense Izabele de Oliveira, de 28 anos, foi eleita na segunda-feira (27) como a melhor assistente do Campeonato Paulista Feminino de 2023, em cerimônia realizada em São Paulo. Com um ano marcado por finais e estreia em uma competição nacional, a bandeirinha espera seguir seu crescimento na temporada 2024.

Na premiação da FPF (Federação Paulista de Futebol), Izabele foi homenageada ao lado de Leandra Aires Cossette e Marianna Nanni Batalha, que completaram o trio premiado, como a outra melhor assistente e a melhor árbitra, respectivamente. Ao LIBERAL, a bandeirinha se disse “maravilhada” com o reconhecimento.

Izabele recebeu a premiação na última segunda-feira – Foto: Rebeca Reis / Ag.Paulistão / Centauro

“Receber o prêmio de melhor auxiliar do Paulistão Feminino é a concretização de um ano cheio de oportunidades, graças a Deus. É uma experiência indescritível, é uma explosão de sentimentos, uma mistura única de gratidão e alegria. Estou verdadeiramente maravilhada com as oportunidades e com o reconhecimento”, celebrou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao longo da competição, Izabele esteve em nove jogos, incluindo a primeira partida da final entre São Paulo e Corinthians, vencida pelo Tricolor por 2 a 1, na Vila Belmiro. Na volta, no entanto, o Timão goleou o rival por 4 a 1, na Neo Química Arena, e garantiu a taça.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Foi incrível. Trabalhar em um evento tão importante é desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. A atmosfera é intensa, desde concentrar um dia antes do jogo até o apito final. As borboletas no estômago e o nervosismo são inevitáveis, confesso, mas assim que entro em campo toda essa ansiedade se transforma em uma incrível mistura de alegria, adrenalina e principalmente muita concentração”, comentou sobre o trabalho na final.

Izabele está no quadro da FPF desde 2018. No ano passado, trabalhou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Palmeiras e Santos, vencida pelo Verdão por 4 a 0.

Em 2023 ela ainda esteve em outras decisões estaduais. Foi 5ª árbitra na final da Série A2 , assim como assistente na da Série A3, Paulista Sub-23 Segunda Divisão e Sub-20 Feminino. No cenário nacional, por fim, fez sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro e atuou na final do Brasileiro Feminino Sub-20.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Sequência

Até o momento, foram 70 jogos trabalhados neste ano. Para a temporada 2024, a expectativa é de manter o crescimento na carreira e chegar à Série A1. “Foi incrível o meu ano, então, para 2024, o meu desejo é manter essa constância no meu desempenho, buscando sempre a excelência, para assim continuar recebendo mais oportunidades”, explicou.

“Almejo galgar divisões nas quais ainda não tive a chance de atuar, como por exemplo os jogos da Série A1 do Paulista, que é a única divisão aqui no meu Estado na qual eu ainda não tive oportunidade de atuar”, completou Izabele.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.