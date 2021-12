Eleição para presidência do Rio Branco é marcada para dia 13

Comandantes da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo serão escolhidos a partir das 19h30, no Décio Vitta

O Rio Branco conhecerá os novos presidentes da diretoria executiva e do CD (Conselho Deliberativo) na próxima segunda-feira, dia 13, em eleição marcada para as 19h30, no estádio Décio Vitta, em Americana.

No último pleito, conselheiros elegeram Gilson Bonaldo e Eder Duarte – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

O edital de convocação dos conselheiros vai sair nesta sexta. As informações foram reveladas ao LIBERAL pelo atual presidente do conselho, Eder Duarte, nesta quinta. Ele disse que, “por outros compromissos assumidos”, não vai se candidatar desta vez.

Atual presidente da diretoria executiva, Gilson Bonaldo declarou que ainda tem dúvidas quanto a sua candidatura à reeleição. “É mais na hora mesmo. Nós vamos conversar ainda no final de semana com o pessoal nosso”, comentou.

Os eleitos ficarão nos respectivos cargos entre 2022 e 2023. Em 30 de novembro, os associados já haviam elegido nove novos conselheiros – o número corresponde à metade do quadro.