Americanense Élcio Ortiz deixa o comando do time do Vera Cruz Campinas

O técnico americanense Élcio Ortiz deixou nesta terça-feira (11) o comando da equipe do Vera Cruz Campinas, onde trabalhava desde de setembro de 2019 e sagrou-se campeão paulista nos anos de 2019 e 2020.

ime campineiro é comandado pelo técnico Élcio Ortiz, que reside em Americana – Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo nota publicada pela equipe campineira nas redes sociais, a saída do treinador se deu por motivos pessoais, que não foram revelados. O Vera Cruz agradeceu pelo “incrível trabalho realizado ao longo deste período” e citou as melhorias e conquistas do técnico.

Quando assumiu a equipe que disputa a LBF (Liga de Basquete Feminino), Ortiz substituiu Antônio Carlos Vendramini, que participou da transição do time, que se mudou de Americana para Campinas no final de 2017.

A reportagem do LIBERAL entrou em contato com Ortiz na noite desta terça, mas o técnico afirmou que estava resolvendo problemas e que somente poderia falar sobre sua saída do cargo nesta quarta-feira.