Edição de estreia do Amador Feminino de Americana começa neste domingo

Toda a fase de grupos será disputada no Centro Cívico, com a participação de seis equipes

A primeira edição do Campeonato Amador Feminino de Futebol de Americana começa neste domingo (23), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Além de inaugurar a competição, o dia marcará a disputa de toda a primeira fase. O primeiro jogo está previsto para 8h.

Ao todo, seis equipes foram inscritas na competição e divididas em dois grupos. No Grupo A estão Sporting ZNC, Guanabara e Unidos de Americana, enquanto Meninas de Ouro, Lions Athletic Club e Bola na Rede fazem parte do Grupo B.

Centro Cívico receberá fase de grupos do Amador Feminino – Foto: Arquivo/Secom

As equipes se enfrentam em turno único ao longo da primeira fase, sendo que as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal.

“É uma grande felicidade ver este projeto saindo do papel e mobilizando as equipes americanenses de futebol feminino. É uma modalidade que tem crescido e se desenvolvido cada dia mais em nosso País, e precisamos fomentar esse crescimento também no âmbito municipal. Que esta seja a primeira edição de muitas, com o objetivo de trazer cada vez mais mulheres para a prática do esporte”, disse o secretário de Esportes de Americana, Pedro Peol.

Confira a tabela deste domingo:

Grupo A

8h – Sporting ZNC x Guanabara

9h – Unidos de Americana x Sporting ZNC

10h – Guanabara x Unidos de Americana

Grupo B

8h – Meninas de Ouro x Lions Athletic Club

9h – Bola na Rede x Meninas de Ouro

10h – Lions Athletic Club x Bola na Rede

