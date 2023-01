Dupla do Corinthians representa a região no Sul-Americano Sub-20

O meio-campista Guilherme Biro e o atacante Giovane, ambos do Corinthians, estão com a seleção brasileira Sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que será realizado na Colômbia, entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. Nascido em Campinas, Biro é morador de Sumaré, enquanto Giovane é natural de Santa Bárbara d’Oeste. Os dois atletas representam a RPT (Região do Polo Têxtil) no torneio.

Guilherme Biro vai defender a seleção brasileira no Sul-Americano – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

As convocações se deram após alguns jogadores convocados inicialmente não serem liberados por suas equipes, caso de Endrick, do Palmeiras.

Através de seu Instagram, Guilherme Biro comemorou o chamado para defender o Brasil. “Gratidão a Deus pela oportunidade de representar nosso País mais uma vez”, escreveu o jovem de 18 anos.

Giovane também se manifestou nas redes sociais. “Sempre sonhei com esse momento, representar meu País sempre será ma honra. Obrigado por tudo Deus”, celebrou o jogador, que tem 19 anos.

Biro era uma das apostas do Alvinegro para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Ele esteve em campo na estreia do Corinthians na Copinha, em vitória por 4 a 0 contra o Zumbi, de Alagoas, mas foi liberado pelo clube para viajar e se apresentar à seleção após a partida.

Atacante Giovane é outro representante da RPT na seleção Sub-20 – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Giovane, por sua vez, está integrado ao elenco profissional do Timão desde o ano passado e estava treinando com a equipe principal no CT Joaquim Grava. Na temporada passada, foram 16 jogos com a camisa do Timão.

CONTRATO

Guilherme Biro, que também pode atuar como lateral-esquerdo, tem contrato com o Timão apenas até 30 de novembro e a cúpula corintiana espera renovar o vínculo após o Sul-Americano. Além do risco de perder o atleta de graça, o Corinthians busca aumentar sua multa recisória, que para o mercado nacional gira em torno de R$ 20 milhões. O valor é considerado baixo para a expectativa diante do jogador.

Em 2022, Biro disputou duas partidas pela equipe profissional, enquanto na categoria Sub-20 foram 26 jogos, com sete gols marcados. A estreia do Brasil no Sul-Americano acontece no dia 19 de janeiro, às 19h, contra o Peru.

