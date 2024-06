Dupla da região é convocada para seleção brasileira Sub-15 de futebol

Zagueiro Kauã Daniel, de Americana, e atacante Arthur Covolam, de Santa Bárbara, farão treinos com o Brasil na Granja Comary (RJ)

Os jogadores Kauã Daniel e Arthur Covolam, que defendem o São Paulo, foram convocados para um período de treinamento com a seleção brasileira Sub-15. Eles são naturais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, respectivamente, e irão trabalhar na Granja Comary até domingo (9).

Kauã Daniel, também conhecido como Cocão, atua como zagueiro e neste ano disputou seis jogos pelo Sub-15 do Tricolor no Campeonato Paulista da categoria. Ele nasceu em Americana e está no São Paulo desde os nove anos, tendo completado 15 em fevereiro.

Kauã Daniel e Arthur Covolam representam a região na seleção brasileira Sub-15 – Foto: Victor Monteiro/MonteiroFoto

“A primeira convocação é única, por tudo que aconteceu na minha vida, pela minha família, pelo meu avô, que é falecido. Foi uma sensação incrível, parecia que estava realizando um sonho não só meu, não tenho como descrever”, disse o zagueiro.

O avô citado por Kauã é Áureo Nascimento Leite, que tem história no futebol americanense, tendo atuado pelo Vasquinho e pelo Carioba, também como zagueiro. Além disso, foi vereador em Nova Odessa por oito mandatos consecutivos. Ele morreu em 2021.

Arthur, por sua vez, é barbarense e está na equipe desde o ano passado. Atacante, na atual temporada ele tem oito partidas realizadas no Paulista Sub-15, com quatro gols marcados. Ele completou 15 anos no último mês de abril.

“Para mim é uma sensação indescritível. Um sonho de criança, toda criança tem o sonho de jogar pela seleção brasileira e representar o País. Graças a Deus eu tive essa oportunidade e é uma sensação que dinheiro nenhum pode pagar”, disse o atacante.

Antes de chegar ao São Paulo, ambos já tinham jogado juntos no União São João, de Araras, e em escolinhas de futebol de Americana.

