Jogador Douglas Souza, de Santa Bárbara d’Oeste, anuncia acerto com São José

Jogador já estava acertado com a nova equipe há algumas semanas, mas só confirmou acertou nesta sexta

O ponteiro Douglas Souza, de Santa Bárbara d’Oeste, anunciou nesta sexta-feira, através de sua conta no Twitter, que vai defender as cores do São José nesta temporada. A confirmação de que ele tinha um acerto já existia há cerca de duas semanas, mas somente hoje a equipe foi revelada.

“Vou jogar a próxima temporada no @farmacondevolei! É isso! Falei! Tô leve! Tô super feliz gente!”, publicou o atleta barbarense no Twitter.

No fim de março deste ano, ele revelou ter enfrentado depressão e havia anunciado sua aposentadoria da seleção brasileira para cuidar da sua saúde, mas despistou sobre outras equipes.

“Quando eu rescindi com o clube na Itália, em dezembro, não era o plano voltar para o Brasil para jogar já essa temporada, era para jogar na próxima mesmo, porque eu precisava realmente cuidar de mim. Eu estou negociando com os clubes em São Paulo, pois minha preferência é jogar aqui, perto dos amigos e da minha família”, disse ele ao Estadão em março.