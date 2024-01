Novo fenômeno da Natação Americana, Lucas Dé finaliza 2023 com sete recordes nacionais

Lucas Dé faturou 38 medalhas de ouro no ano passado - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O ano de 2023 consolidou um novo fenômeno no esporte americanense. Lucas Dé dos Santos, da Natação Americana, colecionou recordes brasileiros da categoria Infantil 1 ao longo da temporada. Ao todo, o garoto de 13 anos e 1,85m de altura quebrou sete marcas nacionais.

Além dos recordes, Lucas tem atingido outros feitos expressivos. Em junho, durante o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, conquistou nove medalhas de ouro e se tornou o primeiro nadador a alcançar a marca em um torneio nacional de categoria, segundo o site Best Swimming.

Outro desempenho que chamou a atenção foi em novembro, no Brasileiro Infantil de Verão. Na ocasião, conquistou oito medalhas de ouro e quebrou cinco recordes brasileiros de categoria. Ao todo, foram 38 medalhas de ouro conquistadas em 2023, incluindo competições estaduais e nacionais.

O jovem vê com bons olhos a temporada, mas mantém os pés no chão. “Olho para esse ano com dever cumprido, mas acho que ainda tem muita coisa que posso melhorar para o ano que vem [2024]. Hora de fazer a autoavaliação do ano, ver o que posso melhorar e o que pode ser mantido para 2024”, disse, em entrevista concedida ao LIBERAL em dezembro de 2023.

A relação de Lucas com a natação começou cedo, mesmo que contra a vontade do garoto. Logo aos 2 anos, foi matriculado em uma academia para aprender a nadar, já que morava em uma casa com piscina e os pais eram preocupados. As competições começaram posteriormente, no Pré-Mirim, aos 6 anos.

O americanense Lucas Dé, durante participação no Brasileiro Infantil de Inverno – Foto: Ricardo Sodré/SSPress/CBDA

Conforme foi crescendo, conciliava a natação com o futebol. Entretanto, precisou escolher qual modalidade priorizar. “O que fez eu escolher foram os meus resultados e o amor pela natação. Minha mãe me colocou à força no início [brincou], mas depois fui melhorando e começando a gostar da modalidade.”

Superando o ídolo

A maior inspiração de Lucas é outra cria da Natação Americana: Murilo Sartori, atleta olímpico de 21 anos. Uma das provas mais marcantes do garoto, inclusive, foi a que o fez quebrar o recorde de Murilo nos 400 m livre, em 2022. Lucas terminou a prova em 4m20s75, enquanto a marca anterior era de 4m21s65.

O sonho do nadador é chegar às Olimpíadas e conquistar uma medalha. Em razão da idade, ele estará apto a buscar classificação para os Jogos de 2028, que serão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Para o jornalista e ex-técnico de natação Alex Pussieldi, o resultado de Lucas é fruto de trabalho.

“Eu conheço o Lucas Dé desde que ele era mirim, ou pré-mirim, e ele não tinha essa qualidade toda que tem hoje. Ou seja, ele não é só talento, não. Tem muito trabalho nisso. Era um nadador comum, nem bom e nem ruim. Nada de especial. Houve um crescimento realmente muito expressivo”, explicou.

Rotina fora das piscinas

Conciliar a rotina de atleta com os estudos é um desafio. Em semanas de competições, por exemplo, conta com a colaboração de sua escola, que o permite fazer provas e atividades em datas alternativas. Além disso, a rotina de treinos exige disciplina.

“Todo dia tem treino, menos de domingo. Terça e quinta-feira tem dobra, aí eu treino de madrugada das 5h às 6h30, vou pra escola, volto, e faço academia. Depois é cair na água”, finalizou. A dobra a que ele se refere acontece durante cerca de quatro semanas, em momentos distantes de competições.

Recentemente, Lucas ganhou o prêmio de melhor nadador infantil de 2023 no Troféu Best Swimming. A premiação é realizada pelo Swim Channel, portal especializado na modalidade.

Confira os recordes brasileiros de categoria de Lucas Dé em 2023

PROVA TEMPO 50 m livre

(piscina 50 m) 24s07 50 m livre

(piscina 25 m) 23s77 100 m livre

(piscina 50 m) 52s72 200 m livre

(piscina 50 m) 1m55s86 400 m livre

(piscina 50 m) 4m05s42 800 m livre

(piscina 50 m) 8m36s22 800 m livre

(piscina 25 m) 8m28s28

Americana pode ser ‘capital da natação’, afirma especialista

Americana tem potencial para ser considerada a “capital brasileira da natação”. É o que acredita o ex-treinador da modalidade e jornalista Alex Pussieldi, especialista no assunto. Ao LIBERAL, ele comentou sobre o bom desempenho da Natação Americana nas competições nacionais e estaduais.

Em dezembro, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) divulgou o ranking de equipes de 2023. Americana aparece na 11ª posição, com um total de 121 pontos. Além disso, entre as equipes de São Paulo, ficou em sexto lugar. A melhor equipe do ano foi o Flamengo, com 340 pontos.

“Americana tem tudo para fazer história, poderia ser a capital brasileira da natação. É inacreditável o potencial que existe. Não precisa investir muito dinheiro, não. Deixe que a galera trabalhe, porque existe um potencial monstruoso para os resultados que estão acontecendo, que podem ser ainda maiores”, disse o jornalista, conhecido como Coach Alex.

Um dos bons resultados foi em novembro, no Brasileiro Infantil de Verão. A Natação Americana conquistou oito ouros e, assim, faturou a liderança do quadro de medalhas da competição.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso