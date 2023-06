Documentário sobre o Rio Branco será tema de live nesta quinta-feira

Em breve, o documentário será exibido gratuitamente em diversas plataformas - Foto: Juarez Godoy

O documentário “Tigre de Americana – Uma Paixão Centenária” terá uma live gratuita nesta quinta-feira (29), às 18h30, com o pesquisador e jornalista Claudio Gioria, autor do livro “Almanaque do Rio Branco – O embaixador de Americana” e responsável pela por mais de 20 anos de pesquisa sobre a história do clube americanense.

Apresentada por Ana Paula Pontes, da 3marias Produtora Cultural e Audiovisual, a live poderá ser acessada através do link bit.ly/tigre-live-3marias. O documentário sobre o Rio Branco foi escolhido pelo Governo do Estado de São Paulo para ser exibido gratuitamente em várias plataformas digitais.

A iniciativa faz parte do programa estadual ProAC Expresso Editais 2021, no qual a produtora 3marias foi selecionada para licenciar o filme. Em breve, o documentário será exibido gratuitamente em diversas plataformas digitais e canais de divulgação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além da plataforma #CulturaEmCasa.

“Tigre de Americana – Uma Paixão Centenária” narra a história de mais de 100 anos do Rio Branco Esporte Clube. O filme foi produzido em Americana entre 2013 e 2015 e possui duração de 90 minutos, equivalente a uma partida de futebol. Claudio Gioria conduziu uma pesquisa em jornais desde 1913, entrevistando personalidades do mundo esportivo e pessoas envolvidas na construção da história do clube.