Documentário ‘Escola de Goleiros – O Filme’ é exibido para 400 crianças

Exibição foi feita nesta terça-feira, no cinema Multiplex do Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste

O documentário “Escola de Goleiros – O Filme” foi exibido nesta terça-feira para 400 estudantes do Ciep Professor Milton Santos, da Praia Azul, em Americana, de forma gratuita. A apresentação foi feita no cinema Multiplex do Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste.

Além de assistirem à produção, os alunos do 6º ao 9º ano ainda participaram de um lanche no local e conheceram a história da Escola de Goleiros Camisa 1.

Filme foi exibido para alunos do Ciep Professor Milton Santos, da Praia Azul – Foto: Alex Ferreira / Divulgação

“A promoção de atividades culturais complementa com excelência a educação oferecida nas escolas da rede e temos priorizado parcerias neste sentido. A Escola de Goleiros Camisa 1 proporcionou um dia rico em conhecimento e aprendizado aos nossos alunos”, comentou o secretario de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Para Vander Batistella, idealizador da escola, a exibição mostrou aos alunos que sonhar e realizar é possível. “Um dia muito legal para todos nós do projeto, afinal, esta sempre foi uma vontade da equipe. Oferecer novas oportunidades para os alunos é também função de programas sociais”, disse.

A sala do Multiplex foi oferecida gratuitamente, em parceria com a produção do filme. “Agradeço a oportunidade de mostrar aos jovens as nossas salas de cinema com uma ótima qualidade, proporcionando o acesso à cultura para as classes sociais”, destacou o diretor do cinema, Fernando da Silva Júnior.

O documentário segue agora para uma sessão especial gratuita no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 19, às 19h30.